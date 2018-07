Sport contrata atacante Júnior Viçosa, ex-Grêmio

Segundo o presidente do clube, Gustavo Dubeux, o acordo já foi fechado com a diretoria do Grêmio, mas ainda precisa ser oficializado. O Sport não confirmou, mas Viçosa deverá acertar contrato por empréstimo, na próxima semana.

Viçosa, que completará 22 anos no domingo, foi um dos destaques do ataque gremista no início do ano. Ele é o vice-artilheiro do time neste ano, com nove gols, dois a menos que Borges, atualmente no Santos. O atacante ficou em evidência ao marcar três gols em dois clássicos com o Internacional na fase final do Campeonato Gaúcho.