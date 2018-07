Sport convoca torcida contra o Botafogo para reagir no Campeonato Brasileiro

Em situação delicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, o Sport vai apostar na força de sua torcida para enfrentar o Botafogo nesta quarta-feira, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, às 21 horas (de Brasília), pela 33.ª rodada da competição.

Sem vencer há cinco partidas no Brasileirão, resultados que o derrubaram para a 16.ª colocação, com apenas um ponto na frente da zona de rebaixamento, o Sport fez uma promoção especial para enfrentar o Botafogo: sócios em dia e seus dependentes terão acesso gratuito a todos os setores do estádio, exceto camarotes, enquanto que os não-sócios vão pagar apenas R$ 10 para as arquibancadas frontal e da sede.

"É hora da torcida comparecer, lotar a Ilha. Estamos precisando e é a hora de apoiar e jogar junto. Temos mais uma decisão pela frente e espero que os torcedores cheguem para fazermos um grande resultado e todo mundo sair feliz", pediu o zagueiro Durval. "Todos que amam o Sport precisam estar juntos nesse momento para livrar o clube dessa situação", reforçou o técnico interino Daniel Paulista.

Os importantes desfalques de Anselmo e Diego Souza, contudo, podem atrapalhar as pretensões do Sport. Já Patrick, suspenso pelo STJD, aguarda um efeito suspensivo nesta quarta-feira para saber se terá condições de jogo.