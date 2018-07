Sport defende invencibilidade histórica contra o Coritiba na Ilha do Retiro

O Sport encara o Coritiba neste domingo, às 16 horas, com a intenção de manter o tabu de nunca ter perdido no estádio da Ilha do Retiro para o adversário. O duelo também é uma briga direta contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

As duas equipes somam 30 pontos e estão a apenas dois de distância para o grupo da degola. O time pernambucano está em 13º por ter uma vitória a mais do que o Coritiba, atual 14º colocado na tabela de classificação.

Segundo o site oficial do Sport, os times se enfrentaram por 12 vezes no estádio, com oito vitórias dos anfitriões e quatro empates. A equipe rubro-negra marcou 18 gols contra oito do Coritiba. Nos três últimos jogos na Ilha do Retiro, o Sport venceu pelo mesmo placar: 1 a 0.

Em campo, o Sport tem mais motivos para alcançar a vitória. O técnico Oswaldo de Oliveira contará com o retorno de dois importantes jogadores do elenco. O meia Diego Souza volta após cumprir suspensão e o volante Rithely está confirmado depois de ser poupado por desgaste muscular.