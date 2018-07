Sport demite goleiro após agressão em jogo de juniores

A confusão começou já nos acréscimos do jogo, após uma falta dura de um jogador do Sport sobre Romário, do Vasco. Atletas dos dois times começaram um empurra-empurra, então sem agressões. Gustavo atravessou o gramado e pegou Elivelton pelas costas, acertando uma voadora na nuca do vascaíno. O volante carioca deixou o campo de ambulância, imobilizado, com suspeita de traumatismo na coluna cervical.

Pouco depois o Sport anunciou que não conta mais com o goleiro. "Gustavo iniciou uma confusão ao acertar uma voadora em um dos jogadores do clube carioca. Por conta da atitude tão desmedida, o arqueiro foi afastado do clube."

O presidente do Sport, Gustavo Dubeux, mostrou-se chateado e prestou solidariedade: "Quero pedir desculpas ao Vasco da Gama por uma atitude irresponsável do goleiro. Esse tipo de coisa não representa o Sport. Ele já foi afastado da delegação e também do clube. Jogador nenhum do Brasil e muito menos do Sport deveria fazer isso."