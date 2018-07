Sport derrota o Flamengo na primeira vitória de Luxemburgo pelo time

O torcedor do Sport só teve motivos para comemorar nesta quarta-feira. Pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, o clube pernambucano derrotou o Flamengo por 2 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, na primeira vitória do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando - antes havia empatado com o Botafogo, pela Copa do Brasil, e perdido para o Avaí.

Além disso, o Flamengo está entalado na garganta do Sport por causa da polêmica do título do Campeonato Brasileiro de 1987. Há pouco mais de um mês, mais de 20 anos depois do torneio, o STF (Superior Tribunal Federal) definiu que a "Taça das Bolinhas" - como ficou conhecido o troféu da competição - seja definitivamente do clube pernambucano. Claro que os flamenguistas não concordam e a polêmica e as provocações sempre continuarão, como aconteceu nesta quarta-feira na Ilha do Retiro.

Agora com sete pontos, o Sport sobe para a nona colocação e ficam mais distante da zona de rebaixamento do Brasileirão. O Flamengo, por sua vez, permanece com seis pontos e despenca para a 14.ª posição, bem distante do que a torcida espera do clube nesta temporada.

Em campo, o vilão da noite foi o goleiro Alex Muralha. No primeiro tempo, não foi tão exigido porque o jogo foi bem amarrado no meio de campo e pouca coisa de bom aconteceu. A se registrar apenas um chute à queima-roupa de André, que o arqueiro flamenguista espalmou, e um arremate de Leandro Damião que Magrão, no outro gol, mostrou elasticidade para espalmar para escanteio.

Depois do intervalo, o jogo esquentou a partir dos sete minutos. Em um recuo despretensioso de Pará, Alex Muralha se atrapalhou na hora de dominar e a bola bateu em sua mão. O árbitro gaúcho Anderson Daronco marcou falta indireta quase na linha da pequena área, mas o Sport não soube aproveitar a cobrança.

Pouco depois, aos 10 minutos, a sorte virou para o time pernambucano. Alex Muralha saiu jogando errado ao tentar um chutão para a lateral esquerda. A bola caiu nos pés de Osvaldo, que avançou até a entrada da área e bateu colocado no ângulo esquerdo alto da meta flamenguista para abrir o placar.

O gol deixou o Flamengo atônito em campo. Já cansado, o meia Diego não sabia o que fazer com a bola. Foi substituído por Felipe Vizeu, que formou àquela altura do jogo um trio ofensivo com Leandro Damião e o garoto Vinícius Júnior. Nada deu certo para os cariocas, que ainda tiveram que ver um ex-jogador marcar o segundo. Aos 38 minutos, Thomás tabelou com Rithely e da entrada da área, pela esquerda, chutou forte e colocou a bola no canto esquerdo. Festa pernambucana na Ilha do Retiro.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 0 FLAMENGO

SPORT - Magrão; Samuel Xavier (Raul Prata), Ronaldo Alves, Durval e Patrick; Anselmo, Rithely, Thallyson (Fabrício) e Everton Felipe (Thomás); André e Osvaldo. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Réver, Juan e Renê; Márcio Araújo (Mancuello), Willian Arão, Diego (Felipe Vizeu) e Ederson (Vinícius Júnior); Everton e Leandro Damião. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Osvaldo, aos 10, e Thomás, aos 38 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Thallyson e Ronaldo Alves (Sport); Rever e Juan (Flamengo).

ÁRBITRO - Anderson Daronco (Fifa/RS).

RENDA - R$ 324.976,00.

PÚBLICO - 12.617 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).