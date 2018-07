Sport derrota o Guaratinguetá e segue perto do G4 O Sport segue fazendo o básico, o suficiente para seguir sonhando com o G4, a zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta terça-feira, em mais um partida sem muitas emoções, o time pernambucano venceu o Guaratinguetá por 1 a 0, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 23.ª rodada. No último final de semana, o time pernambucano bateu o Figueirense, pelo mesmo placar e com futebol fraco.