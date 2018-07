Sport derrota o líder Coritiba e segue na briga

Depois de duas derrotas seguidas, o Sport voltou a vencer neste sábado e chegou aos 46 pontos, agora em quinto lugar na Série B. Já o Coritiba, que vinha de sete vitórias e dois empates nas últimas nove rodadas, permanece com 56 pontos, ainda tranquilo na liderança do campeonato.

Ao contrário do que ocorreu nas derrotas para Ipatinga e Ponte Preta, o Sport fez um grande primeiro tempo neste sábado. Desde os primeiros minutos, saiu em busca do gol. E, com amplo domínio, o time pernambucano abriu o placar aos 34 minutos, em cobrança de pênalti de Marcelinho Paraíba.

Na segunda etapa, o jogo foi bem mais movimentado, uma vez que o Coritiba precisou sair para o ataque. Aos 13 minutos, o lateral Fabinho Capixaba tocou a mão na bola e o árbitro deu novo pênalti. Na cobrança, aos 15, Marcelinho Paraíba chutou forte e fez 2 a 0 para o Sport.

O atacante Leonardo chegou a diminuir aos 21 minutos, após invadir a área e chutar no canto esquerdo do goleiro Magrão. Mas um contra-ataque aos 27 voltou a colocar o Sport com boa vantagem no placar: após passe de Germano, o atacante Ciro marcou seu 15º gol da Série B.

O Coritiba continuou lutando e até chegou a balançar as redes novamente. Aos 32 minutos, o atacante Marcos Aurélio ganhou na corrida e bateu na saída do goleiro do Sport, fazendo o segundo gol do time paranaense. Mas a reação parou por aí.

Na próxima terça-feira, o Sport volta a campo para encarar o Duque de Caxias, em São Januário, no Rio. No mesmo dia, o Coritiba recebe o Vila Nova no Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

Sport 3 x 2 Coritiba

Sport - Magrão; Dadá (Igor), César, Tóbi e Dutra; Daniel Paulista, Germano, Élton (Zé Antônio) e Marcelinho Paraíba; Adriano Louzada (Romerito) e Ciro. Técnico - Geninho.

Coritiba - Edson Bastos; Cleiton, Pereira e Jéci; Fabinho Capixaba (Marcos Aurélio), Leandro Donizete, Léo Gago (Tcheco), Rafinha, Enrico e Triguinho (Ângelo); Leonardo. Técnico - Ney Franco.

Gols - Marcelinho Paraíba (pênalti), aos 34 minutos do primeiro tempo; Marcelinho Paraíba (pênalti), aos 15, Leonardo, aos 21, Ciro, aos 27, e Marcos Aurélio, aos 32 minutos do segundo tempo.

Árbitro - Jailson Macedo Freitas (BA).

Cartões amarelos - Dadá, Daniel Paulista, Tcheco, Rafinha, Leandro Donizete e Pereira.

Cartão Vermelho - Rafinha.

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Ilha do Retiro, em Recife.