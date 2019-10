Sport derrota São Bento e assume a vice-liderança da Série B

O Sport fez a sua parte e também contou com um tropeço do Atlético Goianiense para assumir a vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira. Em casa, na Ilha do Retiro, o time pernambucano derrotou o São Bento pelo placar de 2 a 0, no Recife, pela 28ª rodada.

LEIA TAMBÉM > Confira a classificação completa da Série B do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Sport chegou ao quinto jogo sem derrota e pulou para a segunda posição, com 49 pontos, contra 54 do líder Bragantino, e 47 do Atlético-GO. Já o São Bento acabou permanecendo na penúltima colocação, com 27, dentro da zona de rebaixamento.

O Sport começou o jogo errando muitos passes, mas se recompôs e criou a primeira boa oportunidade aos nove minutos. Em cobrança de falta de Guilherme, Renan Rocha fez a defesa. A resposta também foi na bola parada. Rodolfo chutou e parou em Mailson.

O Sport aos poucos foi abafando o São Bento. Após cobrança de escanteio de Guilherme, Charles pegou de primeira e jogou por cima do gol. Renan Rocha sequer se mexeu. Hernane também tentou na sequência, mas sem sucesso. Mais recuado, o time de Sorocaba chegou em uma tentativa de cabeça de Joílson, mas Mailson salvou.

O time pernambucano voltou mais solto para o segundo tempo e abriu o placar logo aos seis minutos. Guilheme deu um toque de cobertura para Charles. O volante cruzou, a bola passou por Hernane e parou nos pés de Marquinho, que chegou chutando para colocar a bola no fundo das redes.

O São Bento sentiu o gol sofrido e deu ainda mais espaço para o adversário. Pablo se enroscou com Thyere, e o árbitro marcou pênalti. Hernane foi para a cobrança e ampliou. O atacante acabou se recuperando da penalidade perdida contra o CRB, na rodada passada.

O time paulista ainda tentou uma pressão no fim. Rodolfo arriscou de longe, Mailson soltou e na hora de concluir para gol, Wilson acabou sendo travado por Thyere, na última boa chance do São Bento na partida.

Na próxima rodada, o Sport enfrenta o Cuiabá na segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Na terça, às 21h30, o São Bento recebe o Coritiba, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP).

FICHA TÉCNICA:

SPORT 2 x 0 SÃO BENTO

SPORT - Maílson; Norberto, Rafael Thyere, Adryelson e Sander; Willian Farias (Marcão Silva), Charles, Marquinho (Marcinho) e Leandrinho (Pedro Carmona); Guilherme e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

SÃO BENTO - Renan Rocha; Marcos Martins, Gerson, Joilson e Mansur; Fábio Bahia (Wilson), Vinícius Kiss (Pablo), Fernandes (Joãozinho) e Rodolfo; Paulinho Bóia e Minho. Técnico: Milton Mendes.

GOLS - Marquinhos, aos seis, e Hernane (pênalti), aos 26 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Roger Goulart (RS).

CARTÕES AMARELOS - Charles, Cleberson e Leandrinho (Sport); Minho, Pablo, Vinícius Kiss e Milton Mendes (São Bento)

RENDA - Não divulgado.

PÚBLICO - 13.577 pagantes.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).