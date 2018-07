Sport é campeão e Ceará fatura tetra nos estaduais

RECIFE - Sport e Ceará se sagraram campeões estaduais na noite desta quarta-feira. O time de Recife encerrou a sequência de três vice-campeonatos e faturou o título do Campeonato Pernambucano, enquanto a equipe de Fortaleza conquistou o tetracampeonato do Campeonato Cearense.

A final mais sofrida aconteceu no Cearense. O Ceará terminou as duas partidas da decisão sem marcar gols, na Arena Castelão. O Fortaleza também não balançou as redes e cedeu o título ao arquirrival, que tinha a vantagem por ter feito melhor campanha durante todo o campeonato. Com o resultado, o time de Marcelinho Paraíba não evitou o 43.º título estadual do adversário.

Em Recife, o Sport teve menor dificuldade para levantar o troféu. O time havia vencido o rival Náutico no jogo de ida por 2 a 0 antes de faturar também a segunda partida, desta vez por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado pelo zagueiro Durval, ex-Santos, na Arena Pernambuco. Agora, o Sport soma 40 títulos e é o maior vencedor do estado.