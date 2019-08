Sport e Coritiba ficam no empate em confronto direto pelo G4 da Série B

Em um confronto direto por uma vaga no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro, o Sport deixou o gramado da Arena de Pernambuco vaiado pelos torcedores ao empatar com o Coritiba, por 1 a 1, pela 14ª rodada.

Apesar de estar invicto há nove jogos, o Sport chegou ao terceiro empate seguido como mandante (oitavo na competição) e está na quinta colocação, com os mesmos 23 pontos do Coritiba, que é o quarto colocado por conta do número de vitórias (6 contra 5). Ambos podem ser ultrapassados por Paraná, CRB e Botafogo-SP na sequência da rodada.

O Coritiba começou o jogo com um ritmo alucinante e, depois de assustar com Igor Jesus e Sabino, abriu o placar aos dez minutos. Diogo Mateus cruzou rasteiro e Robson pegou de primeira. Após isso, o time recuou e chamou o Sport para cima, mas foram poucas as chances criadas. Na melhor delas, Norberto acertou a rede pelo lado de fora.

O panorama do jogo não mudou depois do intervalo e o Sport buscou o empate aos 14 minutos. Norberto cruzou rasteiro e Hernane, livre de marcação na segunda trave, completou para o gol aberto. Depois disso, o Coritiba acordou e equilibrou as ações, mas o placar seguiu igual até o fim.

O Sport volta a campo só no próximo domingo (dia 11), quando enfrenta o Criciúma, às 16 horas, no estádio Heriberto Hülse, em Criciúma. No sábado (dia 10), o Coritiba recebe o Figueirense, às 16h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Os jogos serão válidos pela 15ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 1 x 1 CORITIBA

SPORT - Mailson; Noberto, Cleberson, Rafael Thyere e Eder; Charles (Yago), Ronaldo e Yan (Sammir); Ezequiel (Juninho), Guilherme e Hernane. Técnico: Guto Ferreira.

CORITIBA - Alex Muralha; Diogo Mateus, Walisson Maia (Rafael Lima), Sabino e William Matheus; Matheus Sales, Luiz Henrique (Vitor Carvalho), Juan Alano e Thiago Lopes; Robson (Wellisol) e Igor Jesus. Técnico: Umberto Louzer.

GOLS - Robson, aos 10 minutos do primeiro tempo. Hernane, aos 14 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cleberson (Sport); Robson, Rafael Lima e Alex Muralha (Coritiba).

ÁRBITRO - Vinícius Gomes do Amaral (RS).

RENDA - R$ 158.181,00.

PÚBLICO - 14.152 pagantes.

LOCAL - Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).