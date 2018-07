Sport e Coritiba são punidos pelo STJD e terão que jogar com portões fechados Coritiba e Sport vão ter que jogar uma partida em casa com portões fechados na reta final do Campeonato Brasileiro. O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou os dois clubes nesta quarta-feira pela ação da torcida pernambucana na partida entre os dois times no Couto Pereira, no segundo turno, e puniram a ambos.