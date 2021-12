Sport e Flamengo perdem muitos gols e duelo no Recife termina em empate justo

Em um duelo surpreendentemente muito bem disputado, Sport e Flamengo empataram, por 1 a 1, nesta sexta-feira á noite, na Arena Pernambuco, no Recife, em duelo válido pela 35ª rodada do Brasileirão. Já rebaixados, os pernambucanos alcançaram os 34 pontos, enquanto os cariocas, vice-campeões nacionais, atingiram os 71 pontos.

Quem esperava uma partida morna e sem interesse por parte das equipes, com suas pretensões encerradas na competição, se animou desde os primeiros minutos. Despreocupados com a marcação, os times buscaram o ataque o tempo todo e proporcionaram bonitos lances.

Não seria um exagero se o primeiro tempo terminasse com o placar de 2 a 2 ou 3 a 3. Do lado do Sport, o lance mais espetacular foi do veterano Hernanes, ao forçar o goleiro Hugo a fazer uma espetacular defesa, aos seis minutos. Já o rubro-negro carioca levou perigo ao pernambucano com Pedro, ao arriscar quase do meio de campo e por pouco não pegou Maílson desprevenido.

Após impressionantes 19 finalizações (12 do Flamengo e sete do Sport), saiu o primeiro gol. E foi de Michael, que já havia perdido duas ótimas oportunidades. Aos 39 minutos, o rápido atacante aproveitou muito bem um cruzamento de Pedro, após bela jogada pela direita, para fazer seu 19º gol na temporada. A finalização, de primeira, foi muito difícil.

A etapa final foi disputada da mesma forma, com as equipes criando oportunidades. A diferença foram as falhas individuais da defesa carioca. Primeiro foi David Luiz que quase propiciou o empate do Sport, depois foi Matheuzinho, que Gustavo não desperdiçou: 1 a 1, aos cinco minutos.

Após levar o empate, o Flamengo ameaçou uma reação, mas a equipe, assim como o Sport, passou a apresentar uma queda física, normal após o ritmo intenso desde o início. Os treinadores fizeram alterações, os times mantiveram o interesse pelo ataque, mas os goleiros voltaram a se destacar.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 x 1 FLAMENGO

SPORT - Maílson; Ewerthon (Hayner), Rafael Thyere, Sabino e Sander; José Welison, Marcão Silva, Everton Felipe (Ronaldo Henrique), Hernanes (Paulinho Moccelin) e Gustavo Oliveira (Tréllez); Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

FLAMENGO - Hugo Souza; Matheuzinho (Rodinei), Rodrigo Caio, David Luiz e Renê (Ramon); Thiago Maia (Bruno Viana), Diego (Gomes) e Vitinho (Kenedy); Michael, Pedro e Bruno Henrique. Técnico: Maurício Souza.

GOL - Michael aos 39 minutos do primeiro tempo. Gustavo aos 5 do segundo.

ÁRBITRO - Leandro Pedro Vuaden (RS)

CARTÕES AMARELOS - Renê.

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Arena Pernambuco.