Sport e Náutico empatam por 1 a 1 em duelo equilibrado Clássico não tem favorito. E foi justamente isso que Sport e Náutico demonstraram dentro de campo neste sábado, quando empataram por 1 a 1, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 31.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O clube rubro-negro perdeu a chance de encostar ainda mais no G-4, o grupo de acesso, mas segue em quinto lugar, com 50 pontos, dois a menos que o América-MG. Enquanto isso, o rival é o 15.º colocado, com 38 pontos e ainda com risco de rebaixamento.