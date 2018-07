Sport e Náutico lamentam morte de Eduardo Campos

Os principais clubes de futebol de Recife também lamentaram nesta quarta-feira a morte de Eduardo Campos, candidato à presidência que faleceu em acidente aéreo em Santos, nesta manhã. Sport e Náutico, time do coração do ex-governador de Pernambuco, declararam pesar pelo falecimento e decretaram luto de três dias.

"O Clube Náutico Capibaribe com grande pesar lamenta pela morte do ex-governador e grande alvirrubro Eduardo Henrique Accyoli Campos. A Família Alvirrubra solidariza-se com os familiares daquele que sempre esteve ao lado da nossa Instituição, ao longo da nossa história. O Clube está de luto por três dias", registrou o clube em seu site.

Arquirrival do Náutico, o Sport também está de luto por três dias. "O Sport Club do Recife manifesta seu profundo pesar pelo falecimento do ex-governador de Pernambuco e presidenciável Eduardo Campos. O clube presta sua solidariedade aos familiares do político e demais envolvidos no acidente. Diante do triste acontecimento, o presidente executivo rubro-negro, João Humberto Martorelli, determina luto de três dias na Ilha do Retiro".

Assim como os clubes, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) lamentou a morte de Eduardo Campos. "Eduardo sempre foi um parceiro e contribuiu e muito para o futebol do nosso estado. Todos estamos muito tristes com o ocorrido e prestamos solidariedade à família. O futebol perdeu um grande incentivador. Ele era a maior liderança jovem do País e desde quando era secretário viabilizava o lazer para o povo", disse o presidente da FPF, Evandro Carvalho.

O dirigente decretou luto de três dias e cancelou a rodada do Campeonato Pernambucano Sub-23 que seria realizada nesta quarta. Mais cedo, a CBF adiou o jogo entre Santa Cruz x Santa Rita pela terceira fase da Copa do Brasil.