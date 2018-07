Sport é o favorito para conquistar o título no Estadual centenário

“Um campeonato especial”. Assim, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, qualifica o Estadual de 2015, comemorativo do centenário da entidade. A marca dos 100 anos está impressa no troféu que começa a ser disputado neste sábado com o clássico entre Santa Cruz e Sport, às 16h30, no Estádio do Arruda.

Campeão estadual, da Copa do Nordeste de 2014 e único time nordestino na Série A do Campeonato Brasileiro, o Sport é o favorito para ganhar o certame. Seu principal trunfo, de acordo com o técnico Eduardo Baptista, foi ter conseguido manter a base do time: cerca de 80% dos jogadores permaneceram, o que garante o entrosamento. Na pré-temporada, o time levou a "Taça Ariano Suassuna", troféu comemorativo dado ao campeão do amistoso contra o Nacional-URU, vencido por 2 a 1.

Depois de enfrentar problemas financeiros no ano passado, o Náutico aposta no grupo jovem, de base. Tem como principal destaque o goleiro Julio César, ex-Corinthians, e deverá ter de volta ao campo o meia Carmona que não jogou o ano passado por ter se submetido a uma cirurgia no joelho.

O Santa Cruz se reformulou e investiu no ataque: tem Anderson Aquino (ex-Curitiba) e Bruno Mineiro (ex-Goiás) como principais destaques.

O Salgueiro desbancou o Santa Cruz no Estadual do ano passado, conquistando o terceiro lugar, e vai disputar a Copa do Nordeste, que começa esta semana. Tem como técnico Sérgio China (ex-jogador do Náutico e do Santa) e promete dar trabalho aos clubes grandes. Nunca um time do interior ganhou um campeonato nos 100 anos de disputa.

Doze times disputam o Pernambucano. No primeiro turno, iniciado em dezembro e já encerrado, sete clubes do interior e um da capital, o América, jogaram no sistema de ida e volta, com a classificação do Central, de Caruaru, e o Serra Talhada. Eles vão estar na briga pelo troféu junto com Sport, Náutico, Santa Cruz e Salgueiro nesta nova etapa que se inicia hoje.

Os seis times se enfrentam no sistema de ida e volta e os quatro primeiros colocados irão para as semifinais. Os três primeiros se credenciam para disputar a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. A final do Estadual será em 6 de maio.