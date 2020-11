Sport e Red Bull Bragantino trocam de treinador, mas mantêm aposta em jovens

Enquanto as equipes têm demitido treinadores jovens e apostado outros perfis, o Sport e o Red Bull Bragantino são exceções neste Campeonato Brasileiro da Série A. Mesmo com a troca no comando, os dois clubes fizeram questão de manter o perfil. O time pernambucano é dirigido por Jair Ventura, de 41 anos, e o atual campeão da Série B tem no comando Maurício Barbieri, de 39.

Antes de optar por Ventura, o Sport iniciou a competição com Daniel Paulista, de 38 anos. O clube não abriu mão do perfil por ter a proposta de rejuvenescer vários departamentos. "O Sport passa por uma renovação na diretoria de futebol. Tem pessoas novas e temos buscado treinadores e jogadores jovens também. Para nós a juventude pode ser um caminho", explicou o diretor de futebol, Chico Guerra.

Leia Também Goleiro Lucão comemora estreia pelo Vasco e êxito contra amigo Brenner

O dirigente admite que a proposta de apostar na juventude traz a vantagem de poder negociar salários menores. A equipe pernambucana explica que por ter um orçamento menor em comparação a alguns concorrentes, precisa fazer um estudo detalhado de qual profissional vai contratar.

766E3C01-53A8-483E-9B06-CCE0C7108013 Não adianta nada você ter dez atacantes e trazer alguém (um treinador) que é mais defensivo. Tem de analisar bem E0EAB005-9061-4B3D-86B9-AEB61693E313 Chico Guerra, Diretor de futebol do Sport

"Na escolha do Jair, pesou a forma como a gente queria jogar no Brasileirão. Queríamos alguém que tivesse trabalhos bem sucedidos dentro da nossa forma de jogar e em equipes com orçamento apertado, que é o caso do Sport. Não adianta nada você ter dez atacantes e trazer alguém que é mais defensivo. Tem de analisar bem", explicou.

O Red Bull Bragantino tem a juventude entre as principais características. O clube procura trazer jogadores novos e tem feito o mesmo com treinadores. Antes de Barbieri, quem comandava o time no início da temporada era Felipe Conceição, de 41 anos.