Sport e Santa Cruz fazem clássico pernambucano na luta contra o rebaixamento

Sport e Santa Cruz fazem neste domingo, às 16 horas, o clássico pernambucano no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, em que as equipes precisam da vitória para se reabilitar e tentar fugir da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O time anfitrião vive situação menos desesperadora. Iniciou esta 24.ª rodada fora da degola. Mas vem de uma derrota por 3 a 0 para o Corinthians, na última quinta-feira, em São Paulo, e pode entrar para o grupo do descenso em caso de novo tropeço.

Os visitantes ficaram no empate por 2 a 2 com a Chapecoense, em casa, na última rodada, e aumentaram para oito jogos o jejum sem vitória no Brasileirão. Para piorar, a equipe é a penúltima colocada na tabela de classificação, a sete pontos de deixar a zona de rebaixamento.

Apesar de estar pior no Brasileirão, o Santa Cruz eliminou recentemente o Sport da fase nacional da Copa Sul-Americana. Depois de um empate sem gols no jogo de ida, venceu a volta por 1 a 0 e garantiu vaga para as oitavas de final da competição.

No Sport, o técnico Oswaldo de Oliveira deve fazer poucas mudanças na equipe. A única dúvida é a presença do lateral-direito Samuel Xavier, que deixou a última partida com um problema muscular. Se for vetado, Apodi entra em seu lugar.

A principal novidade será a entrada de Rogério na vaga de Gabriel Xavier, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O volante Neto Moura, que voltou a campo contra o Corinthians após se recuperar de lesão, segue como titular, assim como o atacante Ruiz, que fez a sua estreia na última quinta-feira.

No Santa Cruz, o técnico Doriva não contará com o atacante Grafite, artilheiro do time no Brasileirão com oito gols. O jogador deixou o jogo contra a Chapecoense com dores na coxa e foi vetado pelo departamento médico.

Em compensação, o treinador terá três reforços. O zagueiro Neris está recuperado de uma lesão muscular e entrará no lugar de Luan Peres, expulso na última partida. Ainda, o volante Derley e o atacante Keno retornam de suspensão.