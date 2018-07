Sport e Santa Cruz jogam pela Copa do Nordeste para quebrar sequência de empates

Com compromissos pelo Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Copa do Nordeste, o Sport segue a sua maratona de jogos neste sábado, às 18h30, quando faz o clássico diante do Santa Cruz, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pelo jogo de ida das semifinais da competição nordestina. A partida só esquenta ainda mais o clima de rivalidade entre os clubes.

Os dois não vão ter a chance de se encontrar na final do Estadual. Ela não vai acontecer porque o Santa Cruz acabou derrotado pelo Salgueiro por 2 a 0 e ficou sem a vaga, o que faz com que a Copa do Nordeste seja ainda mais importante para o lado do Arruda. No Campeonato Pernambucano, o Sport avançou após passar pelo Náutico. Os dois se enfrentaram duas vezes nesta temporada de 2017. Em ambos os jogos, pelo Estadual, ficaram no empate por 1 a 1.

O técnico Ney Franco tem um desfalque importante para o duelo frente ao Santa Cruz. Suspenso pelo cartão amarelo, Rogério abriu uma disputa no setor ofensivo. A principal alternativa gira em torno de André. O ex-jogador de Santos e Corinthians seria escalado como centroavante, o que faria com que Diego Souza voltasse para sua função no meio de campo. Juninho e Leandro Pereira também brigam por um lugar.

O Santa Cruz, por outro lado, não deve ter problemas para a semifinal. A dúvida era se o goleiro Júlio César teria condições de jogo devido a uma irritação no olho. Mas a suspeita de conjuntivite foi descartada e o jogador está confirmado com a camisa 1 do time pernambucano, que vem no 4-5-1 com apenas Halef Pitbull mais à frente.