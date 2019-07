Sport empata com Brasil de Pelotas em casa e segue fora do G4 da Série B

O Sport perdeu mais uma oportunidade de entrar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, na abertura da 11ª rodada, o time pernambucano ficou no empate sem gols diante do Brasil de Pelotas, na Ilha do Retiro.

Com o resultado, o Sport chegou ao seu quinto jogo sem derrota, mas ficou na quinta colocação, com 18 pontos, podendo ainda perder várias posições ao final da rodada. Já o Brasil segue sem vencer com o técnico Bolívar. O time Pelotas é o 12º colocado, com 13.

O goleiro Carlos Eduardo teve trabalho para evitar com que o Sport abrisse o placar no primeiro tempo. Ele fez um milagre em tentativa de Juninho. Depois, segurou o chute de Guilherme, este depois de receber passe de letra de Juninho.

A pressão do Sport não parou. Aos 34 minutos, Guilherme cruzou na cabeça de Yago, que colocou no ângulo de Carlos Eduardo, mas o goleiro foi buscar. O time pernambucano tentou de todas as maneiras, mas não conseguiu superar o ferrolho do Brasil.

A equipe de Pelotas fez um primeiro tempo muito cauteloso, esperou o Sport e pouco deu trabalho para o goleiro Maílson. O Brasil apostou em uma única jogada, mas não conseguiu encontrá-la. A primeira finalização, assim, veio apenas na etapa complementar, em tentativa de Grampola, de cabeça.

O desempenho de Carlos Eduardo, no entanto, continuou o mesmo. Aos 26 minutos, Yan chutou para grande defesa do goleiro. No rebote, o atacante viu o goleiro salvar mais uma ao mandar a bola para escanteio. O Brasil respondeu em um chute rasteiro de Grampola, que acabou no gol. O árbitro, porém, assinalou impedimento e anulou o lance.

Os minutos finais foram de ataque contra defesa. O time gaúcho colocou os 11 homens atrás da linha do meio de campo e acabou anulando os pontos fortes do Sport, saindo assim de Recife com um ponto importante em termos de classificação. A última tentativa foi de Henane, que mandou rente à trave.

Na próxima rodada, o Sport enfrentará o Paraná na sexta-feira, às 21h30, no Estádio Durival Britto, em Curitiba. No sábado, às 19 horas, o Brasil visitará o Cuiabá, na Arena Pantanal.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 0 BRASIL DE PELOTAS

SPORT - Maílson; Noberto, Rafael Thyere, Adryelson e Guilherme Lazaroni; Yago (Hernane), Charles e Guilherme; Juninho Piauiense (Ezequiel), Elton e Hyuri (Yan). Técnico: Guto Ferreira.

BRASIL DE PELOTAS - Carlos Eduardo; Ricardo Luz, Bruno Aguiar, Leandro Camilo e Ednei; Leandro Leite, Carlos Jatobá e Diogo Oliveira (Washington); Bruno Paulo, Rafael Grampola (Daniel Cruz) e Branquinho (Cristian). Técnico: Bolívar.

ÁRBITRO - Douglas Marques das Flores (SP).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Lazaroni (Sport); Ricardo Luz e Bruno Paulo (Brasil de Pelotas).

RENDA - R$ 120.461,00.

PÚBLICO - 9.362 torcedores.

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).