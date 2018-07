Sport empata com Ceará e fatura Copa do Nordeste

FORTALEZA - O Sport não se intimidou diante dos 61.240 torcedores presentes na Arena Castelão na noite desta quarta-feira e conquistou o título da Copa do Nordeste. Ao empatar por 1 a 1 com o Ceará, o time pernambucano manteve a vantagem conquistada no placar de 2 a 0 no jogo de ida e alcançou seu terceiro título na competição - venceu ainda em 1994 e 2000.

O triunfo confirmou a grande ascensão vivida pelo Sport, que esteve perto da eliminação na primeira fase, mas reagiu com força no campeonato e buscou o título. No total, a equipe conquistou seis vitórias e sofreu três derrotas e três empates em 12 jogos disputados. Com o título, assegurou vaga na Copa Sul-Americana.

Os gols da partida desta quarta foram marcados por Magno Alves e Neto Baiano. O primeiro abriu o placar para os donos da casa aos 42 minutos do primeiro tempo. Mas o Sport buscou a igualdade aos seis da etapa final, em cobrança de pênalti. E aproveitou o nervosismo, e os erros do rival, para dominar o segundo tempo e garantir a vitória.