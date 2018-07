Sport empata sem gols com o Atlético-PR e desperdiça chance de colar no G4

O resultado deixou o Sport na sétima colocação com 53 pontos, a três de distância do São Paulo, que é o quarto colocado. O Atlético é o 12.º com 48 - não corre mais o risco de rebaixamento e também não consegue mais ficar entre os quatro melhores. Na penúltima rodada, as duas equipes jogarão no domingo. Os pernambucanos receberão o campeão Corinthians, às 17 horas (de Brasília), na Arena Pernambuco, no Recife. Os paranaenses enfrentarão o Flamengo, às 19h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.

O JOGO - Sport e Atlético fizeram um primeiro tempo equilibrado. Para cada chegada ao ataque de um time, houve resposta de outro. A primeira boa oportunidade foi dos visitantes. Logo aos cinco minutos, Eduardo cruzou pela direita, Nikão recebeu na esquerda, dominou e mandou uma bomba. A bola desviou na zaga e bateu na rede pelo lado de fora.

O time da casa deu o troco com Diego Souza. O meia campista recebeu lançamento, cortou dois marcadores e bateu para o gol. O volante Otávio apareceu na hora certa para travar a bola. Na sequência, Wendel recebeu pela esquerda e chutou cruzado com perigo para o gole de Weverton. Aí foi a vez do Atlético atacar. Eduardo fez boa jogada pela direita e cruzou na área. Walter apareceu na segunda trave, dominou e chutou para fora.

O Sport voltou melhor na etapa final e teve duas boas chances de abrir o marcador logo no início. Após cobrança ensaiada, Marlone mandou uma bomba próximo da grande área e exigiu boa defesa de Weverton. Logo em seguida, Élber cruzou para Hernane, que recebeu em posição legal, errou o primeiro chute e depois mandou para as redes. O árbitro, no entanto, assinalou impedimento.

O Atlético só conseguiu assustar o goleiro adversário aos 17 minutos em chute de Nikão de fora da área - Danilo Fernandes defendeu. O time da casa continuava melhor. Hernane insistia e perdeu três boas chances. Na primeira chutou para defesa de Weverton. Na sequência, recebeu livre e deu um toque por cima do goleiro, mas a bola saiu para fora. Na outra, dividiu com a zaga dentro da área e a bola bateu na trave. O time da casa manteve a pressão nos instantes finais, mas a ansiedade em fazer o primeiro gol atrapalhou o momento da finalização.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 0 ATLÉTICO-PR

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Rithely, Wendel (Neto Moura), Marlone (Régis), Diego Souza e Élber; Hernane (Wallace). Técnico: Paulo Roberto Falcão.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Eduardo (Bruno Pereirinha), Vilches, Cleberson e Roberto (Ewandro); Otávio, Barrientos, Marcos Guilherme, Sidcley e Nikão (Hernani); Walter. Técnico: Cristóvão Borges.

CARTÕES AMARELOS - Élber, Hernane e Rithely (Sport); Barrientos e Walter (Atlético-PR).

ÁRBITRO - Andre Luiz de Freitas Castro (GO).

RENDA e PÚBLICO - Portões fechados.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).