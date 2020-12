Sport encara confronto direto contra o Coritiba como o 'jogo do ano'

Em queda livre no Campeonato Brasileiro e correndo o risco de entrar na zona de rebaixamento, o Sport encara o confronto direto deste domingo contra o Coritiba como o "jogo do ano". A bola vai rolar a partir das 18h15, na Ilha do Retiro, no Recife.

O Sport chega na 25ª rodada amargando um jejum de cinco jogos sem vitória, sendo quatro derrotas seguidas. Não é à toa que o time é o primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º lugar, com 25 pontos. O Coritiba tem 21 e é o 18º colocado.

"É o jogo do ano. Estamos encarando como o jogo do ano. É vencer ou vencer, não tem outro resultado. Vamos para cima, se não for na técnica, vamos na força, na raça, como der, mas o importante é sair com a vitória", disse o atacante Marquinhos.

Autor de três gols no Brasileirão, Marquinhos vai ser uma das novidades em relação ao time que perdeu para o São Paulo, por 1 a 0, no Morumbi. O atacante está de volta após cumprir suspensão, assim como o zagueiro Adryelson.

Diante da necessidade de um resultado positivo para não entrar na zona de rebaixamento, o técnico Jair Ventura pode abandonar o esquema com três zagueiros e três volantes. O meia Thiago Neves e o atacante Marquinhos entrariam nas vagas de Rafael Thyere e Ronaldo Henrique, respectivamente.