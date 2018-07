Sport encara o Avaí em casa para retomar campanha arrasadora do primeiro turno O técnico Paulo Roberto Falcão pela primeira vez teve tempo para treinar o Sport. Foram 10 dias de trabalho desde a última rodada. Ele, que assumiu a equipe há duas rodadas, agora espera que o elenco reencontre o bom futebol apresentado na primeira parte do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, a equipe recebe o Avaí, às 19h30, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 30.ª rodada.