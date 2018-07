Sport encara o São Paulo sem nunca ter vencido no Morumbi

O Sport visita o São Paulo nesta quinta-feira, às 21 horas, em busca dos primeiros pontos de sua história no estádio do Morumbi, na capital paulista. A partida é válida pela 10.ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode também tirar o time pernambucano da zona de rebaixamento. O torcedor da equipe rubro-negra nunca conseguiu voltar da casa do adversário comemorando. Nem um empate sequer. Todas as 16 vezes que o Sport esteve no Morumbi para encarar o São Paulo, foi derrotado. No último encontro, perdeu por 3 a 0 - com gols de Paulo Henrique Ganso, Michel Bastos e Luis Fabiano.

Presente no elenco, mas ausente do último revés por contusão, o meia Diego Souza acredita que finalmente a equipe somará pontos no estádio rival. Autor do gol que garantiu a vitória sobre o Fluminense por 2 a 1 na última rodada, ele espera que o time embale na competição. "A gente precisa fazer bons jogos para sair dessa situação. Nosso time é bom e tenho certeza que se a gente conseguir um bom resultado fora de casa, nosso torcedor voltará a encher a Ilha (do Retiro). Quando nosso estádio está cheio, a gente é muito mais forte", destacou o jogador.

Na partida, o técnico Oswaldo de Oliveira terá que improvisar na lateral esquerda. Sem poder contar Renê, titular da posição, ele testou o meia-atacante costarriquenho Rodney Walace. Outra novidade poderá ser a estreia do zagueiro Ronaldo Alves, contratado junto ao Náutico.