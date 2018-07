Sport encara rebaixado Figueirense para se manter na elite

O Sport enfrenta o já rebaixado Figueirense neste domingo, às 17 horas, na Ilha do Retiro, pela última rodada do Campeonato Brasileiro, na busca pela vitória para não correr o risco de cair para a Série B.

O time pernambucano chega para a partida decisiva na 16ª colocação, com 44 pontos, dois a mais do que o Internacional, o 17º. Se empatar e a equipe gaúcha vencer, ambos vão a 45 pontos. O número de vitórias ficaria igual também (12) e no saldo de gols a equipe nordestina está em desvantagem (-8 a -6). Portanto, só os três pontos interessam.

O técnico Daniel Paulista fechou os treinos durante a semana e manteve a dúvida no setor ofensivo. Ruiz e Vinícius Araújo disputam uma vaga no ataque. Ronaldo e Gabriel Xavier e ainda Everton Felipe e Apodi brigam por posições no meio-campo.

Na rodada passada, quando o Sport vacilou ao empatar por 2 a 2 com o lanterna América-MG em Belo Horizonte, o treinador iniciou a partida com Ronaldo, Apodi e Ruiz. No entanto, as três opções entraram no decorrer da partida.