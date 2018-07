Sport enfrenta o Botafogo para chegar ao sétimo jogo invicto no Brasileirão

A equipe comandada pelo técnico Oswaldo de Oliveira é o atual 11.º colocado com 26 pontos, a cinco de distância do Figueirense, que está em 17.º lugar. Mas apesar do bom momento, o treinador optou por fechar os treinos durante a semana e fez mistério na escalação do time.

Oswaldo de Oliveira terá que fazer ao menos duas alterações na equipe. O meia Diego Souza sofreu uma lesão muscular na vitória sobre o Flamengo por 1 a 0, no último final de semana, e dará lugar a Edmílson. Com isso, Everton Felipe atuará mais recuado para Edmílson ficar como centroavante.

Na lateral esquerda, Renê deve entrar na vaga de Rodney Walace, que recebeu o terceiro cartão amarelo. No meio de campo, o volante Serginho volta de suspensão, mas disputa a posição com Paulo Roberto, que foi bem no último jogo.