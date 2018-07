Sport estreia terceiro técnico na luta contra descenso Na zona de rebaixamento - na 17.ª colocação, com 27 pontos -, o Sport vai arriscar. Sob o comando do novo técnico, Sérgio Guedes, o terceiro desta temporada - os outros foram Vágner Mancini e Waldemar Lemos -, o time deverá enfrentar o Grêmio, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, com uma formação mais ofensiva (4-3-3). A meta é ir em busca do gol e de uma vitória.