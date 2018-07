Sport faz 'decisão' para fugir da degola contra Botafogo

RECIFE - Na zona de rebaixamento, na 17.ª posição com 37 pontos, e com 80% de chances de cair para a Série B, o Sport enfrenta o Botafogo, neste domingo, 18, às 19h30 (de Brasília), no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 36.ª e antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro, buscando a vitória. O técnico Sérgio Guedes vai escalar três atacantes, no esquema tático 4-3-3.

A equipe continua sem contar com o goleiro Magrão, que está no departamento médico há mais de 50 dias, com uma lesão na musculatura anterior da coxa direita. A previsão é a de que ele deve ficar fora todo o restante do campeonato. Para este jogo, o time também está desfalcado de Rithely, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo.