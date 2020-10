Sport faz duas mudanças para interromper série de quatro derrotas seguidas

O Sport perdeu seus últimos quatro jogos e, de quebra, terá pela frente o Atlético-MG, um dos favoritos ao título e que jogará no Mineirão, em Belo Horizonte, neste sábado, às 21 horas, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a penúltima rodada do turno, o time pernambucano não terá o zagueiro Iago Maidana e o volante Marcão Silva. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo na derrota para o Red Bull Bragantino (2 a 0) ma última rodada. Chico e Ronaldo Henrique, respectivamente, ficarão com as vagas.

Na lateral esquerda, a dúvida fica entre Luciano Juba e Júnior Tavares, que têm o mesmo nível técnico. O experiente meia Thiago Neves e o lateral Patric, recuperados do desgaste físico, estão confirmados. Mas Sander, Betinho, Alê Santos e Maxwell, enquanto isso, seguem lesionados.

O técnico Jair Ventura elogiou o rival, mas também mostrou confiança em seu elenco, apesar da sequência negativa. "Respeitamos o nosso adversário. É o time que mais contratou dentro do Campeonato Brasileiro. É um adversário que está invicto jogando em casa, mas o Sport tem as suas forças, nós temos a nossa estratégia para fazer uma grande partida", garantiu o treinador.