Sport faz preparação contra calor para enfrentar o Santos pela manhã na Vila O Sport entra em campo neste domingo, a partir das 11 horas, contra o Santos, na Vila Belmiro, em Santos, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe do Recife busca manter o ritmo na competição mesmo com o provável forte calor do novo horário definido pela CBF para os jogos de domingo desta temporada. Com isso em mente, o técnico Eduardo Baptista estabeleceu os treinamentos antes do confronto para o mesmo horário da partida.