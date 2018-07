Sport faz 'proposta irrecusável' e tira Raul Prata do Botafogo-SP

O lateral-direito Raul Prata, de 29 anos, não faz mais parte do elenco do Botafogo de Ribeirão Preto. O atleta recebeu uma proposta com contrato de um ano para atuar pelo Sport e chegou a um acordo com a diretoria, no início da tarde desta terça-feira, para conseguir a sua liberação da equipe do interior paulista.

"Foi uma proposta irrecusável e que me pegou de surpresa. Estava muito feliz e ambientado aqui no Botafogo e em Ribeirão Preto, mas sou um jogador que estou com 29 anos e essa é uma grande chance para a minha carreira", afirmou Raul Prata.

A diretoria do Botafogo desejou boa sorte ao atleta e informa ainda que já está em negociação com um novo nome para ocupar a vaga de lateral-direito deixada por Raul Prata.

O clube ressaltou também que pretende anunciar até o final do dia mais um reforço visando a disputa do Campeonato Paulista. Um meio-campista será a novidade para integrar o elenco do técnico Moacir Júnior.