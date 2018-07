Sport, Fortaleza, Bahia e Bragantino vencem e avançam na Copa do Brasil

No estádio da Ilha do Retiro, no Recife, o Sport não teve dificuldades para bater o CENE-MS, por 4 a 1, e avançou porque tinha vencido na ida por 2 a 1. O placar foi conquistado ainda no primeiro tempo com Rithely, Régis e Felipe Azevedo, de pênalti. Pavão diminuiu para o CENE, no começo do segundo tempo, mas Neto Moura depois ampliou o placar. Na outra fase, o time rubro-negro vai enfrentar a Chapecoense.

No estádio Castelão, na capital cearense, o Fortaleza venceu por 2 a 1 o River-PI e passou porque tinha ganho na ida por 1 a 0. Agora, vai pegar o Coritiba. Mais cedo, em Salvador, com um gol impedido de Kieza, aos 44 minutos do segundo tempo, o Bahia venceu o Nacional-AM, por 3 a 2, e avançou porque tinha empatado sem gols em Manaus. O adversário será o Luverdense, eliminado nesta noite pelo Cuiabá da Copa Verde.

PAULISTA - O Bragantino sofreu, mas venceu o Lajeadense-RS por 1 a 0, em Bragança Paulista (SP), igualando em pontos o confronto porque tinha perdido no Sul por 2 a 1. E levou a vaga, justamente, por ter marcado um gol fora de casa. Na outra fase vai medir forças contra o Criciúma.

Só faltam definir dois confrontos, que dependem de dois jogos que serão realizados. O Paraná vai receber o Jacupiense-BA, em Curitiba, no dia 23, com a vantagem de ter vencido na Bahia por 1 a 0. O Atlético Goianiense também atuará em casa, em Goiânia, no dia 30, diante do Coruripe-AL. Na ida houve o empate por 1 a 1.

Veja os confrontos da 2.ª fase da Copa do Brasil:

Palmeiras-SP x Sampaio Corrêa-MA

Vitória-BA x ASA-AL

Botafogo-RJ x Capivariano-SP

Figueirense-SC x Avaí-SC

Santos-SP x Maringá-PR

Sport-PE x Chapecoense-SC

Flamengo-RJ x Salgueiro-PE

Náutico-PE x Paraná-PR ou Jacuipense-BA

Goiás-GO x Independente-PA

Portuguesa-SP x Ituano-SP

Coritiba-PR x Fortaleza-CE

Ponte Preta-SP x Moto Club-MA

Vasco-RJ x Cuiabá-MT

Atlético-GO ou Coruripe-AL x América-RN

Atlético-PR x Tupi-MG

Ceará-CE x América-MG

Grêmio-RS x CRB-AL

Criciúma-SC x Bragantino-SP

Bahia-BA x Luverdense-MT

ABC-RN x Paysandu-PA