Sport ganha de virada do América-RN em Ceará-Mirim

Com a vitória de virada e fora de casa, o Sport chegou aos 15 pontos, ainda em quinto lugar no campeonato, apenas um ponto atrás do quarto colocado Figueirense. Já o América-RN segue com apenas seis pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Mas foi o América-RN quem começou melhor, marcando em cima e atacando com velocidade. Assim, abriu o placar aos 16 minutos: depois do cruzamento pelo alto de Raí, o atacante Tiago Adan ajeitou de cabeça par Alex, que bateu de primeira para as redes.

Quando se esperava mais força americana, o time se retraiu e passou a correr riscos. E, em apenas dois minutos, o Sport virou o placar. Aos 32, a bola sobrou para Rithely chutar e empatar. E aos 34, Marcos Aurélio também fez o seu para os visitantes.

Os dois times voltaram iguais para o segundo tempo. O América-RN, porém, avançou a marcação e empatou aos 14 minutos, numa bonita jogada de Rodrigo Pimpão. Ele deu um corte no marcador e bateu cruzado. A bola ainda tocou na trave e entrou.

Depois do empate, os dois times diminuíram o ritmo. O Sport, porém, fez mais dois gols em apenas dois minutos, ambos com Rithely. Aos 30, após ajeitada de cabeça de Roger, o atacante bateu por baixo do goleiro Andrey. E aos 32, ele recebeu de Marcos Aurélio para fazer 4 a 2.

Pela nona rodada da Série B, o Sport recebe o Avaí na terça-feira, na Ilha do Retiro, no Recife, e o América-RN visita o Paraná na sexta, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-RN 2 X 4 SPORT

AMÉRICA-RN - Andrey; Norberto, Edvânio, Cléber e Raí (Chiquinho); Márcio Passos, Mazinho (Gerson), Daniel Amora e Vinícius Pacheco; Alex e Tiago Adan (Rodrigo Pimpão). Técnico - Roberto Fernandes.

SPORT - Magrão; Patric, Pereira, Tóbi e Marcelo Cordeiro; Anderson Pedra, Rithely, Lucas Lima (Roger) e Camilo; Marcos Aurélio (Sandrinho) e Felipe Azevedo (Renan). Técnico Marcelo Martelotte.

GOLS - Alex, aos 16, Rithely, aos 32 e Marcos Aurélio, aos 34 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Pimpão, aos 14, Rithely aos 30 e aos 32 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Alício Pena Junior (MG).

CARTÕES AMARELOS - Norberto e Alex (América-RN); Magrão e Rithely (Sport).

RENDA - R$ 40.920,00.

PÚBLICO - 2.715 pagantes.

LOCAL - Estádio Manoel Barreto, em Ceará-Mirim (RN).