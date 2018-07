Sport goleia, encosta no G-4 e complica luta do Atlético-MG pelo título

O Sport goleou o Atlético-MG por 4 a 1, neste domingo, na Ilha do Retiro, dificultou os planos do time mineiro na briga pelo título do Campeonato Brasileiro e ainda voltou à briga por uma vaga no G-4. Pressionado pela vitória do Corinthians sobre o Atlético-PR mais cedo, o time de Levir Culpi atuou a maior parte do tempo com um jogador a menos, pois Carlos foi expulso antes mesmo dos 20 minutos de jogo.

Com o resultado, o Atlético-MG viu o Corinthians abrir oito pontos na liderança da Série A (67 a 59). Já o Sport embolou mais ainda a disputa pelo quarto lugar, subiu para a nona posição, mas ficou a apenas três pontos de distância do Santos, último time no G-4.

O JOGO

Neste domingo, o Atlético-MG entrou nervoso em campo e pouco produziu. Para piorar a situação do time, o Sport nem precisou pressionar muito até abrir o placar, aos 6 minutos de jogo. Marlone cobrou falta pela intermediária, do lado esquerdo, e encontrou Matheus Ferraz, que subiu mais alto que a zaga e desviou à direita do goleiro Victor, sem chances de defesa.

O Atlético-MG se mostrou desnorteado com o gol sofrido e acabou por ver suas chances de vitória se reduzirem ainda mais com a expulsão de Carlos. O atacante cometeu duas faltas duras, uma aos 14 e outra aos 18 minutos, recebeu dois cartões amarelos e foi expulso.

Se o Sport já era superior com igualdade numérica, com um jogador a mais conseguiu rapidamente construir uma vantagem elástica no placar. Aos 22, Samuel Xavier avançou até a linha de fundo pela direita e tocou para Diego Souza, no meio da área, fuzilar as redes de Victor.

Quatro minutos depois, foi a vez de Diego Souza ser o garçom. O meia encontrou Élber na área, pelo lado direito, e o atacante não perdoou: chutou forte e ampliou para 3 a 0. Antes do intervalo o Sport ainda se deu ao luxo de desperdiçar boas chances de anotar o quarto.

Na segunda etapa, Levir Culpi tentou dar mais experiência ao time e reforçou o meio-campo ao sacar o jovem lateral Douglas Santos para a entrada de Josué. Do lado do Sport, Ewerton Páscoa entrou no lugar de Durval, com dores no joelho esquerdo, e Maikon Leite substituiu Élber.

Com as modificações, o Atlético-MG ganhou mais posse de bola, mas não levava perigo no ataque e ainda se abria a contragolpes do adversário. Paciente, o Sport conseguiu marcar o quarto aos oito minutos da segunda etapa, com um belo chute de fora da área de Maikon Leite, que pegou o goleiro Victor de surpresa.

Após um segundo tempo em ritmo mais lento, o Atlético-MG conseguiu marcar seu gol de honra. Aos 38 minutos, Patric foi derrubado na área por Renê e Thiago Ribeiro, que havia entrado no lugar de Lucas Pratto, converteu a cobrança.

Goleado, o Atlético-MG tentará se reabilitar no próximo domingo, no Independência, diante da Ponte Preta. Já o Sport vai entrar em campo no sábado, no Pacaembu, diante do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 x 1 ATLÉTICO-MG

SPORT - Danilo Fernandes; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval (Ewerton Páscoa) e Renê; Wendel, Ronaldo (Matheus Galdezani), Diego Souza, Marlone e Élber (Maikon Leite); Hernane. Técnico: Falcão.

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Jemerson e Douglas Santos (Josué); Leandro Donizete, Rafael Carioca, Giovanni Augusto (Cárdenas) e Patric; Lucas Pratto (Thiago Ribeiro) e Carlos. Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Matheus Ferraz, aos 6 minutos, e Diego Souza, aos 22, e Élber, aos 26 do primeiro tempo. Maikon Leite, aos 8 minutos, e Thiago Ribeiro, aos 38 do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

CARTÃO VERMELHO - Carlos (Atlético-MG).

RENDA - R$ 259.000,00.

PÚBLICO - 15.459 (total).

LOCAL - Ilha do Retiro, no Recife (PE).