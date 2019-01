Sport manifesta interesse no zagueiro Juninho, do Palmeiras

O presidente do Sport, Milton Bivar, afirmou neste domingo que pretende contratar o zagueiro Juninho, do Palmeiras. O defensor acaba de voltar ao time alviverde depois de uma temporada emprestado ao Atlético-MG e desperta o interesse do clube pernambucano, que depois de ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, tem apenas duas opções de defensores.

"Juninho é mais um ou menos um sonho nosso, é um jogador que está muito caro e o Sport sequer tem condição de participar de concorrência. Mas, eu estou tentando", afirmou Bivar em entrevista ao Super Esportes. Juninho se reapresentou ao Palmeiras na última quinta-feira para a pré-temporada para ser observado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.

Juninho tem 23 anos e chegou ao Palmeiras em 2017, após deixar o Coritiba. Apesar de retornar ao Palmeiras, a continuidade dele no elenco não está garantida. Como o clube só pode inscrever 26 nomes no Campeonato Paulista e tem entre os zagueiros opções como Gustavo Gómez, Luan, Edu Dracena, Antônio Carlos e Nico Freire, Juninho pode ser emprestado para adquirir experiência.

O elenco do Palmeiras iniciou nesta segunda-feira o regime de concentração na Academia de Futebol durante a pré-temporada. Os jogadores trabalharam em dois períodos, com ênfase em atividades físicas e técnicas. A estreia no Campeonato Paulista será dia 20, contra o Red Bull, em Campinas.