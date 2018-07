Sport mexe na escalação contra o Vitória para buscar reabilitação

O técnico Vanderlei Luxemburgo vai apostar em algumas mudanças na escalação do Sport para tentar reerguer a equipe nesta quinta-feira contra o Vitória, às 17 horas, no estádio Barradão, em Salvador, pela 27.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E a principal mudança é a entrada do zagueiro Durval, que ganhará o posto de Ronaldo Alves e formará a zaga com Henriquez. Outra mexida vem no ataque: Osvaldo ficará com a vaga de Rogério. Evandro também pode atuar na lateral esquerda, uma vez que Mena defendeu a seleção chilena contra o Brasil e Sander está suspenso, assim como Rithely, que será substituído por Patrick. A equipe conta ainda com o retorno de Diego Souza.

As mudanças fazem parte da estratégia de Vanderlei Luxemburgo para reabilitar o Sport. Sem vencer há nove partidas na competição, com seis derrotas e três empates, a equipe pernambucana despencou na tabela de classificação e está na zona de rebaixamento, com 30 pontos.

"Estar na zona de rebaixamento é uma situação desconfortável na qual todos os jogadores estão cientes. Temos que estar com a cabeça boa. Se o time estiver desesperado, só vai prejudicar. É ter responsabilidade e apresentar um trabalho cada vez melhor no dia a dia", cobra o volante Patrick. "O Luxemburgo está conversando com a gente e tentando acertar tudo da melhor maneira possível tática e tecnicamente para vencer."