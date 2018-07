Sport mexe no ataque para encerrar seca de gols contra Corinthians O Sport faz parte do grupo de times que iniciaram o Campeonato Brasileiro com pior rendimento. Após duas derrotas e um empate, o time pernambucano recebe o Corinthians neste domingo, às 11 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela quarta rodada, em busca de sua primeira vitória na competição.