Sport mira 2ª vitória seguida para embalar e deixar zona do rebaixamento

Pela primeira vez desde que chegou ao Sport, o técnico Milton Mendes vai conseguir repetir a escalação. Será neste sábado, às 16h30, contra o Grêmio, em Porto Alegre. O goleiro Magrão, com uma fratura no braço, e os zagueiros Max e Durval, com problemas musculares, são os únicos desfalques do elenco e nem viajaram com a delegação. Mas também não vinham atuando.

Com todo o restante do elenco à sua disposição, Milton Mendes pôde trabalhar o posicionamento dos jogadores em campo, principalmente na parte defensiva. O time tem a segunda pior defesa da competição, com 50 gols sofridos em 30 jogos, atrás apenas do Vitória, que tomou 51. Mesmo com Ronaldo retornando de suspensão, Ernando vai ser mantido no time.

"Eu tento dar equilíbrio e tranquilidade para os jogadores. A possibilidade e a decisão de manter o Ernando passa exclusivamente pelo momento. Todos nós sabemos da qualidade do Ronaldo, que é um dos capitães. A gente deposita uma grande confiança nele. Nesse momento, precisamos da estabilidade. Achei por bem manter o Ernando, mesmo ele (Ronaldo) tendo ficado de fora por cartão amarelo. Eu sempre digo que não adianta fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. É preciso ousar", pontuou Mendes.

O Sport vem de uma importantíssima vitória por 2 a 1 para cima do Vasco no último final de semana, que manteve o clube vivo na briga para sair da zona de rebaixamento. Com a segunda pior campanha da competição, com 30 pontos e à frente apenas do Paraná, que tem 17, o time pernambucano precisa de um resultado positivo fora de casa.