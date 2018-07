Sport oficializa chegada do atacante Rogério, ex-São Paulo

O Sport anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante Rogério, ex-São Paulo. O jogador de 25 anos assinou contrato até o fim do Campeonato Pernambucano do ano que vem. Na negociação o clube pernambucano pagou R$ 2,5 milhões ao time paulista em troca de 25% dos direitos econômicos do atleta.

Rogério estava insatisfeito pelas poucas oportunidades no São Paulo, que antes da negociação, ampliou a porcentagem dos direitos econômicos do atacante, ao passar de 65% para a totalidade. O atacante era reserva do técnico Edgardo Bauza e nesta temporada, tinha participado de 19 partidas e marcado três gols.

Além dele, o Sport deve fechar por empréstimo com o lateral-direito Auro, também do São Paulo. O jogador de 20 anos ficaria até o fim da temporada, também para ganhar experiência por receber poucas oportunidades na equipe. Apesar das negociações, Auro e Rogério não devem enfrentar o São Paulo, no Morumbi, na quinta, pelo Campeonato Brasileiro.

O clube pernambucano também anunciou a contratação do zagueiro Ronaldo Alves, de 26 anos, que estava no Náutico. O defensor de 26 anos já passou por exames médicos e assinou vínculo até dezembro de 2018.