Sport oficializa contratação de Hernane até o fim do ano

O Sport oficializou nesta terça-feira a contratação do atacante Hernane, que estava sem clube desde que deixou o futebol da Arábia Saudita. A contratação do centroavante era dada como certa desde a semana passada, quando o jogador desembarcou no Recife para fechar os últimos detalhes do acordo, mas só foi confirmada agora.

"É uma contratação importante, que atende a uma reinvidicação do treinador. Ele tem um histórico vitorioso, e vem para suprir uma carência nossa quanto a um atacante centralizado, ''matador''. O atleta se apresentou em excelentes condições físicas, mas ainda precisa de uma melhor adaptação ao nosso ritmo para que fique no mesmo nível de competitividade dos demais jogadores", afirmou o vice-presidente de futebol do Sport, Arnaldo Barros.

Hernane teve o Al-Nassr como seu último clube, mas rescindiu o seu contrato no final de fevereiro, por falta de pagamento de salários. Mas apesar da inatividade, o Sport garante que ele chega ao clube em boas condições físicas, de acordo com o fisiologista Inaldo Freire.

"Ele se apresentou bem no teste de desempenho (soccer test), no isocinético, que avalia força e desequilíbrio muscular, no peso e no percentual de gordura. Agora, como ele está há um tempo sem jogar, vamos fazer um trabalho específico de condicionamento físico com ele", explicou.

Hernane, hoje com 29 anos, iniciou a sua carreira no São Paulo, mas ficou conhecido mesmo em 2012, quando foi vice-artilheiro do Campeonato Paulista pelo Mogi Mirim, com 16 gols. Esse desempenho o levou a ser contratado pelo Flamengo, clube em que brilhou em 2013.

Há dois anos, ele foi artilheiro da Copa do Brasil, torneio vencido pelo Flamengo, e do Campeonato Carioca, além de ter ficado na vice-artilharia do Campeonato Brasileiro. No ano passado, foi negociado com o Al-Nassr, encerrando a sua passagem pelo time carioca com 45 gols em 86 jogos. Agora ele está de volta ao futebol brasileiro.

Eliminado nas semifinais do Campeonato Pernambucano, o Sport disputará o terceiro lugar do torneio com o Central. O time vai estrear no Brasileirão diante do Figueirense, em casa, em 10 de maio, mas antes, no dia 6, encara a Chapecoense, em Santa Catarina, no jogo de ida da segunda fase da Copa do Brasil.