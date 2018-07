Sport pega lanterna e mira boa sequência no Recife após fim de série positiva

O fator casa é a grande aposta do Sport para se recuperar contra o Atlético Goianiense nesta quinta-feira, às 20 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 15.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Sport estava invicto há cinco partidas no Brasileirão - eram quatro vitórias e um empate - até ser derrotado pelo Botafogo, na última segunda-feira, e estagnar com 21 pontos, brigando pelas posições intermediárias da tabela de classificação. Mas, com uma sequência de jogos em casa, o elenco do time pernambucano espera reagir na competição.

Além do Atlético Goianiense, o Sport recebe o Palmeiras neste domingo. "Agora temos dois jogos em casa e, sem viagens, vamos descansar para que consigamos os pontos", apontou o lateral-direito Samuel Xavier. "O foco agora é consertar as falhas e, ganhando as próximas partidas, vamos subir ainda mais na tabela", acrescentou o meia Everton Felipe.

Desfalques na derrota para o Botafogo, ambos lesionados, o goleiro Magrão e atacante Osvaldo têm poucas chances de atuar e devem ser substituídos novamente por Agenor e Sander. O lateral-esquerdo chileno Mena, assim, pode seguir improvisado no meio de campo.