Sport perde jogador por covid-19, mas tem reforços para encarar o Vasco

O Sport estará reforçado para o duelo contra o Vasco neste sábado, às 16h30, na Ilha do Retiro, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura terá à disposição o atacante Leandro Barcia, que cumpriu quarentena após a esposa ser diagnosticada com covid-19, e com o meia Marquinhos, liberado nos últimos dias para resolver problemas pessoais.

Mas nem tudo é bom no Sport. O treinador perdeu o zagueiro Rafael Thyere, que vinha ficando como opção no banco de reservas, com covid-19. Os outros desfalques são o lateral Raul Prata, com uma lesão no joelho, e o volante Marcão Silva, com uma lesão de grau dois na panturrilha.

Nos últimos dias, o treinador ensaiou a equipe titular e deixou uma dúvida no ar. Está em cima de Ronaldo Henrique e Márcio Araújo. O primeiro é o favorito para iniciar jogando, mas o experiente atleta, com passagem por Palmeiras e Flamengo, corre por fora.

"A gente sempre sai para ganhar, mas se temos que marcar um erro que tivemos no primeiro turno é que quando a gente não ganhava, perdia. A gente ia procurar o jogo e acabava perdendo. Agora, se não puder ganhar, tem que empatar", destacou Jair Ventura.

Há três jogos sem derrotas, o Sport quer seguir em boa fase para melhorar sua qualificação no Brasileirão. O time pernambucano é o décimo colocado, com 25 pontos, seis de uma possível vaga na Copa Libertadores.