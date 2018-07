Sport perde para o Icasa e chega a 4 jogos sem vencer

Com o resultado, o Icasa pegou o elevador e subiu quatro posições, assumindo o sexto lugar, com 31 pontos, mesma pontuação do Sport, que leva vantagens no saldo de gols: 0 a -6. O time pernambucano chegou ao quarto jogo sem vitória, com três derrotas e um empate, e pode demitir o técnico Marcelo Martelotte.

O começo da partida foi bastante equilibrado. Nem mesmo a volta do atacante Marcos Aurélio foi capaz de dar mais ofensividade para os donos da casa. O Sport tentou tomar a iniciativa da partida, mas não tinha criatividade e levava pouco perigo ao goleiro João Ricardo.

Bem postado no campo de defesa e sem sofrer riscos, o time cearense foi avançando e conseguiu abrir o placar. Aos 25 minutos, Renan Teixeira tentou interceptar passe de Geraldo, mas acabou ligando contra-ataque. Juninho Potiguar aproveitou, avançou e tocou na saída de Magrão.

Se com o empate as coisas estavam difíceis para o Sport, com um gol atrás ficaram mais complicadas. Em outro contra-ataque fulminante, o Icasa ampliou o marcador antes do intervalo. Aos 40 minutos, Neilson recebeu passe longo livre de marcação, carregou e deu um leve toque na saída de Magrão, em lance semelhante ao primeiro gol.

No segundo tempo, o Sport foi só pressão. O técnico Marcelo Martelotte fez de tudo para colocar o time pernambucano à frente. Botou dois meias e mais um atacante, mas nada de levar perigo ao goleiro João Ricardo. A pressão do Sport aumentou com a expulsão do zagueiro Naylhor após falta dura na entrada da área.

Com bastante personalidade, o time cearense se manteve firme no campo de defesa e conseguiu segurar as investidas do adversário. Os visitantes ainda tiveram boa chance de aumentar o placar em finalização de Roberto, mas a bola passou perto, triscando o poste de Magrão.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela 21.ª rodada. O Sport encara o ABC, no Estádio Frasqueirão, em Natal, às 19h30. No mesmo horário, o Icasa recebe o América-RN, no Estádio Romeirão, em Juazeiro do Norte.

FICHA TÉCNICA:

SPORT 0 X 2 ICASA

SPORT - Magrão; Patric (Sandrinho), Tobi, Gabriel Santos e Pery; Anderson Pedra, Renan Teixeira (Camilo), Lucas Lima e Marcos Aurélio; Felipe Azevedo e Diego Maurício (Nunes). Técnico - Marcelo Martelotte.

ICASA - João Ricardo; Naylhor, Luiz Otávio e Preto Costa; Neílson, Da Silva, Elanardo (Radamés), Geraldo (Luís Gustavo) e Carlinhos; Juninho Potiguar (Roberto) e Tadeu. Técnico - Sidney Moraes.

GOLS - Juninho Potiguar, aos 25, e Neílson, aos 39 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Antonio Dib Moraes de Sousa (PI).

CARTÕES AMARELOS - Tobi (Sport); Elanardo (Icasa).

CARTÃO VERMELHO - Naylhor (Icasa).

RENDA - R$ 149.839,00.

PÚBLICO - 11.641 pagantes.

LOCAL - Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE).