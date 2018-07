Sport perde por 2 a 0 em Assunção pela Sul-Americana contra o Libertad

ASSUNÇÃO - O Sport ficou em situação ruim na luta pela vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida do confronto com o Libertad, o time pernambucano perdeu por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Estádio Nicolás Leoz, em Assunção, no Paraguai. Assim, precisará ganhar por três gols de diferença na volta, marcada para o dia 23 de outubro, no Recife, para poder avançar.

Para disputar o quinto confronto internacional de sua história, o Sport deixou um pouco de lado o Campeonato Brasileiro da Série B, no qual ocupa a sexta colocação, e viajou para o Paraguai cheio de esperança. Mas acabou sendo derrotado pelo Libertad. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo, com Gustavo Gómez, logo aos nove minutos, e Pedro Benítez, já aos 38.

Agora, antes de pensar no jogo de volta contra o time paraguaio, quando precisará de uma grande vitória na Ilha do Retiro para seguir na Copa Sul-Americana, o Sport se concentra na sequência da Série B. No sábado, visita o Bragantino em Bragança Paulista, no interior de São Paulo, pela 25ª rodada do campeonato, quando tentará se aproximar do G4, o grupo do acesso.