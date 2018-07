Sport pode ter estreias de Diego Souza e Ibson  no duelo com Palmeiras

Contratados na semana passada, o volante Ibson e o meia Diego Souza foram relacionados pela primeira vez pelo técnico Eduardo Baptista. Ainda fora da forma física ideal, os dois badalados reforços vão ficar no banco de reservas, mas podem fazer a estreia com a camisa do Sport nesta quarta-feira, quando acontece o jogo diante do Palmeiras, a partir das 19h30, na Arena Pernambuco, pela 16ª rodada do Brasileirão.

Como Diego Souza e Ibson começam no banco, Eduardo Baptista deve manter a mesma escalação do jogo anterior, quando o Sport empatou com o Atlético-PR, domingo, no Recife. Como vinha de duas derrotas - para Figueirense e Flamengo -, o time pernambucano já soma três rodadas sem vitória no Brasileirão, o que fez com que ficasse mais longe do G4. Está agora em nono lugar, com 22 pontos.

Por isso, a ordem é conseguir a recuperação nesta quarta-feira, diante de um Palmeiras em crise. Para ajudar, Eduardo Baptista disse contar com o apoio do torcedor, mesmo que o jogo não seja na Ilha do Retiro - a escolha do Sport foi por atuar na Arena Pernambuco, um estádio maior.

"Eu confio demais na força da torcida do Sport. Não importa onde a gente jogue, ela sempre comparece. Tenho certeza que na Arena não será diferente. A acústica de lá favorece muito para o barulho do torcedor. Certamente teremos um público muito bom e a pressão que essa torcida fará será tão grande quanto a que já é conhecida na Ilha", disse o treinador.