Sport quer acertar a pontaria diante do surpreendente Atlético-GO

Três dias depois de ter perdido para o Vasco, por 2 a 0, o Sport volta a campo neste domingo, em busca da reabilitação no Campeonato Brasileiro, contra o Atlético-GO, às 19 horas, no Estádio Olímpico, pela terceira rodada.

Sem muito tempo para treinar entre um jogo e outro, o técnico Daniel Paulista deve apostar na manutenção do time que iniciou o duelo em São Januário, mesmo porque ele gostou do desempenho, lamentando apenas a falta de pontaria. Desta vez, o time pernambucano vai ter pela frente a maior surpresa da rodada anterior, o Atlético-GO que venceu por 3 a 0 o Flamengo, atual campeão brasileiro e da Libertadores.

"Temos que ser mais incisivos no momento de definição, procurar definir melhor as jogadas, fazer o goleiro adversário trabalhar. É trabalhar para minimizar os erros e sair com um resultado diferente", orientou o treinador.

A má notícia para o técnico é que o lateral-direito Raul Prata vai precisar passar por uma artroscopia no joelho. Desfalque desde a estreia, o jogador vai ficar afastado dos gramados por um mês.

Com os três pontos conquistados na estreia - vitória por 3 a 2 sobre o Ceará -, o Sport está no meio da tabela de classificação.

FICHA TÉCNICA:

SPORT - Mailson; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Sander; Willian Farias, Betinho e Jonatan Gómez; Rafael, Élton e Marquinhos. Técnico: Daniel Paulista.