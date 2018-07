Sport reage, bate Bragantino e encosta no G-4 da Série B

BRAGANÇA PAULISTA - O Sport venceu o Bragantino por 2 a 1, de virada, neste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, chegou aos 40 pontos, em quinto lugar, e encostou no G4 da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. O time agora está apenas dois pontos atrás do Joinville, o atual quarto colocado, que neste sábado ficou no 1 a 1 com o Guaratinguetá, em casa.

Já o Bragantino continua vacilando, perdendo pontos importantes dentro de casa, e segue em posição intermediária na competição, com 33 pontos, em 12.º lugar.

O rubro-negro pernambucano ainda não mostrou um futebol vistoso, mas levou para Recife uma vitória valiosa, afinal aparece com 40 pontos, em quinto lugar, e vinha de derrota para o Palmeiras, por 2 a 1, em São Paulo. Portanto, buscou a reabilitação com sucesso diante do Bragantino, que anteriormente havia batido o São Caetano por 1 a 0, na região do ABC.

Em casa, o Bragantino começou mais "ligado" neste sábado, diminuindo os espaços do adversário, principalmente no setor de meio-campo para buscar seu gol. Aos nove minutos, Magno Cruz não teve ousadia e não finalizou. No minuto seguinte, porém, numa tabela entre Léo Jaime e Lincom, o atacante colocou a bola na frente e, na linha da grande área, bateu forte e cruzado. Um belo gol.

Mas o Sport reagiu rápido. Já aos 14 minutos empatou. Na intermediária, Marcos Aurélio cobrou a falta pelo alto e o zagueiro Osvaldo apareceu para desviar de cabeça, mesmo de costas, para deixar tudo igual.

O jogo ficou equilibrado e amarrado, com muitas faltas e centralizado. Nos minutos finais, saíram algumas chances. Aos 41 minutos, Marcos Aurélio arriscou o chute da intermediária. A bola saiu forte e Leandro Santos espalmou para o lado. Aos 43 minutos, após levantamento na área e dois desvios de cabeça, a bola sobrou na pequena área para o zagueiro Yago. Nem ele acreditou, tanto que chutou, mas a bola explodiu no travessão.

O jogo caiu de produção no segundo tempo. Os dois times foram cautelosos e os técnicos, Marcelo Veiga, do Braga, e Geninho, do Sport, demoraram para promover as substituições. Cansado fisicamente, porque no meio da semana teve um jogo duro pela Copa Sul-Americana, quando perdeu para o Libertad, por 2 a 0, no Paraguai, o Sport ficou mais na defensiva. O Bragantino, porém, não soube aproveitar essa postura do adversário e foi ineficaz no ataque.

E, no final, o time da casa sofreu o castigo. Aos 37 minutos, Pery foi até a linha de fundo e levantou para a área. A defesa não cortou e a bola ficou para Lucas Lima. Ele errou o primeiro chute, mas acertou no segundo, com a bola passando entre as pernas do zagueiro Carlinhos e do goleiro Leandro Santos e fez 2 a 1. Era o gol da suada e merecida vitória.

Na terça-feira será disputada a 26.ª rodada completa, com 10 jogos. O Bragantino vai até o Rio Grande do Norte para enfrentar o América-RN, às 21h50. O Sport vai atuar na Ilha do Retiro, em Recife, diante do Joinville, a partir das 19h30.

FICHA TÉCNICA

BRAGANTINO 1 X 2 SPORT

BRAGANTINO - Leandro Santos; Carlinhos (Gustavo), Raphael Andrade e Yago; Robertinho, Serginho, Preto, Magno Cruz (Bruninho) e Léo Jaime; Tiaguinho (Léo Aro) e Lincom. Técnico - Marcelo Veiga.

SPORT - Magrão; Patric, Pereira, Osvaldo e Marcelo Cordeiro (Pery); Anderson Pedra, Rithely, Lucas Lima (Gabriel) e Ailton; Marcos Aurélio (Nunes) e Felipe Azevedo. Técnico - Geninho.

GOLS - Lincom, aos 10, e Osvaldo, aos 14 minutos do primeiro tempo; Lucas Lima, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITROS - Arilson Bispo da Anunciação (BA).

CARTÕES AMARELOS - Carlinhos e Robertinho (Bragantino); Anderson Pedra, Marcelo Cordeiro e Osvaldo (Sport).

CARTÃO VERMELHO - Anderson Pedra (Sport).

RENDA - R$ 15.683,50.

PÚBLICO - 1.125 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).