Sport reage no fim, vence o Fluminense por 2 a 1 e deixa a lanterna

O Sport sofreu para vencer o Fluminense por 2 a 1 e deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro. Com gol aos 44 minutos do segundo tempo, o time rubro-negro pernambucano quebrou uma sequência de três jogos sem vitória neste domingo, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife. O confronto foi válido pela nona rodada da competição.

Com os três pontos, o time permanece na zona do rebaixamento, com 8 pontos, mas pelo menos deixou a última posição para o América-MG. Irregular e sem conseguir vencer duas partidas consecutivas, o Fluminense segue com 13 pontos, agora na 11.ª posição.

Foi mais um jogo em que Richarlison passou em branco. Substituto de Fred, o centroavante ainda não marcou com a camisa tricolor nos 11 jogos que já disputou. Com superioridade na posse de bola, o Fluminense começou melhor e pressionou o adversário a ponto da torcida recifense esboçasse algumas críticas, principalmente ao lateral-esquerdo Renê.

Aos 18 minutos, o Sport só não saiu atrás graças a Magrão, que fez ótima defesa em cabeceio de Cícero. Da mesma forma que encurralava o adversário, o Fluminense abria espaços atrás. Após saída errada, o time rubro-negro roubou a bola e acionou Diego Souza, que entrou livre na área, mas finalizou em cima do goleiro Diego Cavalieri.

O técnico do Fluminense, Levir Culpi, não gostou da proteção feita por Edson e o substituiu para a entrada de Dudu. Pouco tempo depois, sofreu o gol. Aos 39 minutos, o criticado Renê fez ótima cruzamento para Gabriel Xavier marcar de cabeça: 1 a 0. A bronca de Levir seguiu, com duas mudanças no intervalo. Uma delas foi a saída de Richarlison.

O time carioca permaneceu no ataque, mas sem finalizar. Na melhor chance que teve, Gustavo Scarpa cruzou e Renê fez corte preciso da bola que iria para Magno Alves marcar. Mesmo com pequena posse de bola, o Sport era quem criava os lances mais perigosos. Após novo erro na saída de bola, Lenis cruzou para Diego Souza cabecear na trave.

Aos 24 minutos, finalmente o Fluminense finalizou com Magno Alves, em chute que acertou a trave. Com Gustavo Scarpa bem marcado, Dudu avançou mais e começou a finalizar. Aos 29, quase surpreendeu Magrão. Perto do fim, aos 39, Magno Alves fez bela jogada ao passar por dois marcadores e chutar de esquerda para empatar: 1 a 1.

Aos 42 minutos, Marcos Júnior chegou a marcar, mas o árbitro assinalou impedimento. Quando o empate parecia certo, Diego Souza arrancou, driblou Diego Cavalieri e conseguiu marcar o gol salvador para o Sport seguir na luta contra o rebaixamento.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 1 FLUMINENSE

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Renê; Serginho (Clayton), Rithely, Gabriel Xavier e Éverton Felipe (Lenis) e Diego Souza; Edmilson (Rodrigo Mancha). Técnico: Oswaldo de Oliveira.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Jonathan (Giovanni), Gum, Henrique e Wellington Silva; Douglas, Edson (Dudu), Cícero e Gustavo Scarpa; Marcos Júnior e Richarlison (Magno Alves). Técnico: Levir Culpi.

GOLS - Gabriel Xavier, aos 39 minutos do primeiro tempo; Magno Alves, aos 39, e Diego Souza, aos 44 minutos segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier e Renê (Sport).

ÁRBITRO - Raphael Claus (FIFA/SP).

RENDA - R$ 11.090,00.

PÚBLICO - 8.065 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).