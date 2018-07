Sport reage no final e empata em 2 a 2 com o Flamengo

Em uma partida decidida nos minutos finais, Sport e Flamengo empataram em 2 a 2 neste domingo, na Arena Pernambuco, no Recife, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após um primeiro tempo ruim em que sofreu dois gols, o time pernambucano conseguiu o empate nos últimos minutos. Com o resultado, as duas equipes permaneceram em 10.º e 12.º lugares na tabela de classificação, com 44 e 41 pontos, respectivamente.

Pela 34.ª rodada, o desafio do Flamengo é contra o Coritiba, no próximo domingo, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio. No mesmo dia e horário, o Sport enfrenta o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba.

O Sport começou o jogo pressionando, mas o Flamengo logo conseguiu se organizar e saiu para o ataque. Aos quatro minutos, o time quase abriu o placar quando João Paulo bateu cruzado, a bola passou perto de Nixon, que deu carrinho, mas foi para fora. Não demorou muito, porém, para o time de Vanderlei Luxemburgo conseguir marcar o primeiro gol da partida. Aos oito, na primeira finalização da equipe, Léo cruzou na área, Márcio Araújo se antecipou e tocou para o fundo da rede.

O Sport até tentou reagir, mas não teve sucesso. Após Wendel cometer falta em Nixon, o time pernambucano levou o primeiro cartão amarelo da partida. Como estava pendurado, o volante não joga a próxima partida. O atacante flamenguista, por sua vez, respondeu à falta marcando o segundo gols da equipe carioca. Aos 24 minutos, após João Paulo cruzar na medida, Nixon apareceu entre os zagueiros e mandou de cabeça para a rede. Pouco tempo depois, o jogador voltou a sentir dores em razão da falta e foi substituído pelo meia Muralha.

Com dois gols de vantagem, o Flamengo passou a se posicionar no campo de defesa, enquanto que o Sport tocava passes em busca de espaço para armar o ataque. Em uma das tentativas, contudo, Elton mandou muito mal ao tentar finalizar na entrada da área, chutando para lateral. Assim como Wendel, Cáceres e Léo, do Flamengo, também levaram o terceiro cartão amarelo no primeiro tempo. Ewerton Páscoa também levou amarelo, mas não estava pendurado.

O Sport começou a segunda etapa da partida mais uma vez tentando pressionar. Logo aos dois minutos, Rithely arrumou para Joelinton, que girou e chutou, fazendo com a bola passasse perto. Após um primeiro tempo ruim, o time cresceu no jogo, enquanto que o Flamengo seguia sem pressa, tentando algumas finalizações. Aos nove, Patric tentou o chute de fora da área, mas furou feio e, na sequência, o Sport perdeu a bola. Aos 16, mais uma tentativa: Régis fez jogada individual, mas chutou mal da entrada da área.

A equipe de Eduardo Baptista seguiu tentando outras jogadas e, após errar várias delas, fazendo com que parte da torcida deixasse o estádio antecipadamente, conseguiu empatar a partida faltando cinco minutos para o fim. Aos 43 minutos, em uma boa cobrança de falta, Danilo mandou a bola na lateral da rede. O segundo gol veio três minutos depois, quando Patric fez jogada pela direita, cruzou rasteiro e Mike tocou, mesmo estando em impedimento. Como o auxiliar não levantou a bandeira, o gol foi validado.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 x 2 FLAMENGO

SPORT - Magrão; Patric, Ewerton Páscoa; Durval, Renê (Danilo); Rodrigo Mancha, Wendel (Régis), Rithely; Ibson (Mike); Felipe Azevedo e Joelinton. Técnico: Eduardo Baptista.

FLAMENGO - Paulo Victor; Léo, Wallace (Marcelo); Samir, João Paulo; Víctor Cáceres (Igor Sartori), Márcio Araújo, Canteros; Everton; Nixon (Muralha) e Elton. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

GOLS - Márcio Araújo, aos 8 minutos do primeiro tempo; Nixon, aos 24, Danilo, aos 43, e Mike, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Felipe Azevedo, Wendel e Ewerton Páscoa (Sport); Léo, Víctor Cáceres e Samir (Flamengo).

ÁRBITRO - Elmo Alves Resende Cunha (GO).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Pernambuco, no Recife (PE).