Sport realiza campanha 'Sonho de Leão' para torcedores com necessidades especiais

O jogo entre Sport e Bahia, desta quinta-feira, pelo Brasileirão, irá contar um ato de solidariedade nas tribunas da Arena Pernambuco. A equipe pernambucana e o Cartão de TODOS, patrocinadora do clube, realizarão a iniciativa “Seu Sonho de Leão”, e vai receber 15 residentes da Residência Inclusiva CRAUR, de Recife, entidade que acolhe indivíduos com necessidades especiais e em situação de abandono.

Na ação, a patrocinadora contou com inúmeras histórias de torcedores, que descreveram os respectivos sonhos que gostariam de realizar envolvendo time do coração. O vencedor da promoção foi Celso Silva, coordenador da instituição CRAUR e torcedor fanático do Sport. Sua história foi a selecionada e seu desejo será atendido pelo clube.

Leia Também Com o retorno de Willian, Corinthians treina de olho no clássico de domingo com o Santos

"É muito especial realizar este sonho de levar esses jovens, que moram na instituição e torcem pelo clube, em um jogo do Sport", contou o coordenador da instituição. "Não terá como descrever a sensação ao ver a felicidade e surpresa de todos eles quando chegarmos à Arena Pernambuco. Além disso, é importante destacar esta campanha no sentido de conscientizar a população sobre a situação de pessoas em abandono no Brasil."

Os jovens serão buscados em suas casas e não saberão que estarão a caminho do jogo. Quando chegarem ao estádio, vão ser surpreendidos com a ação. Todos irão acompanhar a partida nos camarotes da Arena Pernambuco e ainda receberão uma camisa oficial do Sport.

"Para o Sport é um momento muito importante, sabemos da paixão da nossa torcida, mas são essas histórias que fazem a gente ter a real noção do amor que essa nação tem pelo nosso Leão", disse Marcella Malta, coordenadora de Marketing do Sport.

Para além desta ação com os 15 residentes da Residência Inclusiva CRAUR, o principal objetivo ao escolher a história de Celso Silva está na conscientização sobre o abandono de incapazes no Brasil.

"Para nós, participar com o Sport desta iniciativa que carrega uma mensagem tão importante para a sociedade é motivo de muito orgulho. Acreditamos no poder de alcance do futebol, com toda a sua exposição, para alavancar e dar notoriedade a causas como essas. O grande intuito de nossa ação foi de provocar uma reflexão nas pessoas e estamos felizes com toda a repercussão", Fabrício Toth, diretor de esportes do Cartão de TODOS.

A campanha começou em setembro, mês dedicado à visibilidade da comunidade surda. Na iniciativa, que inaugurou o projeto entre o Cartão de Todos e o Sport, o torcedor João Wictor, de 12 anos, que possui surdez e mudez, realizou o sonho de conhecer a Ilha do Retiro.